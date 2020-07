Fenômeno, Êta Mundo Bom! supera ibope de sete novelas inéditas na década · .

Novela mais vista do Vale a Pena Ver de Novo nos últimos 16 anos, Êta Mundo Bom! é um fenômeno na faixa de reprises vespertinas da Globo. Com 54 capítulos já exibidos, a trama de Walcyr Carrasco está com média de 20,2 pontos na Grande São Paulo, o que a faz superar sete folhetins inéditos da emissora nos últimos dez anos.

Além de ter mais público do que a reprise de Novo Mundo atualmente, Êta Mundo Bom! tem audiência melhor do que as seguintes novelas das seis na década: Lado a Lado (18,2 pontos de média), Joia Rara (18,4), Meu Pedacinho de Chão (17,8), Boogie Oogie (17,4), Sete Vidas (19,4), Além do Tempo (19,8) e Espelho da Vida (17,8).

Ontem (9), o Vale a Pena Ver de Novo registrou 20,4 pontos. Apesar de ir ao ar num horário com menos televisores ligados, voltou a ter mais público do que Malhação (18,5) e Novo Mundo (18,2).

Veja abaixo as audiências de quinta-feira, 9 de julho:

Média do dia (7h/0h): 15,4 Bom Dia São Paulo 6,1

Bom Dia Brasil 7,2

Encontro com Fátima Bernardes 5,8

SP1 10,9

Jornal Hoje 11,4

Sessão da Tarde: Táxi 11,7

Êta Mundo Bom! 20,4

Malhação 18,5

Novo Mundo 18,2

SP2 22,9

Totalmente Demais 28,7

Jornal Nacional 29,7

Fina Estampa 32,1

Mestre do Sabor 19,2

The Good Doctor 12,8

Jornal da Globo 8,4

Conversa Com Bial 5,7

Segredos em Família 5,2

Corujão: Substitutos 4,6

Hora 1 4,3





Média do dia (7h/0h): 5,8 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 1,9

Balanço Geral Manhã (rede) 0,9

Balanço Geral Manhã (local) 2,9

Fala Brasil 3,7

Hoje em Dia 4,2

JR 24H (Manhã) 5,2

Balanço Geral 7,3

A Escrava Isaura 7,6

Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,5

JR 24H (Tarde 1) 3,9

Cidade Alerta 8,2

JR 24H (Tarde 2) 7,8

Jornal da Record 7,8

Apocalipse 6,3

Jesus 4,8

Em Nome da Justiça 4,0

Chicago Med: Atendimento de Emergência 3,0

JR 24H (Madrugada) 1,8

Inteligência e Fé 0,9

Igreja Universal do Reino de Deus 0,7

Escola do Amor 0,6

Igreja Universal do Reino de Deus 0,4







Média do dia (7h/0h): 5,0 Primeiro Impacto 3,4

Bom Dia & Cia 4,3

Triturando 3,5

Casos de Família 4,5

O Que a Vida Me Roubou 5,9

Betty a Feia em NY 5,8

SBT Brasil 5,5

Roda a Roda 8,3

Cupom Premiado Baú 8,5

Chiquititas 7,6

As Aventuras de Poliana 7,7

Cúmplices de um Resgate 6,3

Programa do Ratinho 7,0

A Praça É Nossa 7,1

The Noite 5,2

Operação Mesquita 3,3

Triturando (reapresentação) 2,4

Primeiro Impacto 2,7







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

© 2020 . | Proibida a reprodução