Fenômeno que estreou aos 15 anos se incomoda com comparações a Messi

O garoto do Mallorca Luka Romero disse que não gosta de ser comparado à estrela do Barcelona Lione Messi, procurando fazer seu próprio nome no futebol.

Romero, 15, tomou manchetes em junho ao se tornar o jogador mais mais novo a atuar em LaLiga, saindo do banco para os 10 minutos finais da derrota do Mallorca para o Real Madrid.

Antes de sua estreia, a imprensa espanhola já havia apelidado o garoto de “Messi Mexicano” devido às semelhanças com o jogador do Barça.

Mesmo tendo nascido no México, onde seu pai jogava futebol na época, ele vem de família argentina. Se mudou para a Espanha ainda novo, é canhoto e tem um estilo de jogo parecido com o de Messi.

“Me incomoda porque só há um Messi e quero fazer meu próprio nome no futebol como Luka Romero”, disse o adolescente em entrevista cedida à Fox Sports quando perguntado sobre as comparações com o seis vezes melhor jogador do mundo.

De qualquer forma, Romero indica Messi como um de seus ídolos, ao lado de Diego Maradona, e se diz desesperado para conhecê-lo um dia.

Luka Romero, do Mallorca, antes de partida de LaLiga contra o Granada Getty Images

“Messi e Maradona [são meus ídolos]”, adicionou. “Meu pai costumava me mostrar vídeos deles jogando”.

“Nunca conheci Messi propriamente. Ele sempre tem sido um ídolo e ficaria muito feliz em conhecê-lo”.

Se o progresso de Romero continuar, ele pode até jogar ao lado de Messi na seleção argentina nos próximos anos.

Apesar de ser elegível para México, Argentina e Espanha, ele deixou claro que sua preferência, se possível, é defender a Albiceleste em nível internacional.

“Nasci no México, mas minha família é da Argentina”, disse. “Tenho três nacionalidades, incluindo a espanhola, mas se eles desejarem, vou defender a Argentina”.

Romero começou a atuar nas categorias de base do Formentera antes de chegar ao Mallorca, time rebaixado de LaLiga no último final de semana. Ele atraiu interesse de Barcelona e Madrid no passado.

Quando tinha apenas sete anos de idade, se destacou em um teste com o Barcelona, mas o clube catalão não pôde assinar com o jovem porque este era muito novo para viver sozinho em La Masia na época.