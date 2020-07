Ferguson revela que Klopp ligou às 3h30 da manhã para avisar que tinha sido campeão e brinca: ‘Perdoado’

Nesta segunda-feira, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, foi anunciado como vencedor do prêmio de melhor treinador da temporada 2019/20 na Inglaterra pela League Managers Association, a associação de técnicos do país.

O troféu leva o nome de ninguém menos do que Sir Alex Ferguson, lendário ex-comandante do Manchester United, que gravou vídeo parabenizando e felicitando o alemão pela conquista.

Na mensagem, o escocês ainda contou que Klopp ligou em seu telefone às 3h30 da manhã no dia em que os Reds foram campeões da Premier League, interrompendo seu sono no meio da madrugada.

“Fergie”, porém, brincou com o fato e disse que o alemão está “perdoado”.

Jurgen Klopp sorri durante coletiva do Liverpool pela Champions League Getty Images

“Fantástico, Jurgen! Eu tenho falado muito da volta do Leeds United à Premier League 16 anos depois e também do título do Liverpool após 30 anos. Incrível! Você mereceu tudo isso. O nível da sua equipe foi fabuloso, e sua personalidade se enraizou em todo o clube”, disse.

“Foi uma performance maravilhosa, e eu te perdoo por me acordar às 3h30 da manhã para contar que você tinha sido campeão. Obrigado por tudo e parabéns!”, brincou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Klopp, por sua vez, também gravou vídeo para agradecer Ferguson pela mensagem e comemorar o prêmio.

“Estou extremamente orgulhoso por receber este troféu. Há muito treinadores do Liverpool que já o venceram, mas o principal nome (a receber a honraria ao longo dos anos) talvez seja o de Sir Alex. Sei que não é totalmente apropriado dizer isso, já que sou treinador do Liverpool, mas eu o admiro muito”, exaltou.

“Ele foi o 1º treinador britânico com quem me encontrei quando cheguei à Inglaterra, e tomamos café-da-manhã juntos. Não sei se ele via se lembrar desse dia. Mas, para mim, foi como conhecer o Papa!”, sorriu.