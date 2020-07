Ferj e dirigentes processam Mário Bittencourt, presidente do Flu, e exigem retratação após críticas

A queda de braço entre Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e o Fluminense agora virou assunto na Justiça, conforme noticiado pelo site “Esporte News Mundo” nesta quarta-feira.

O presidente tricolor, Mário Bittencourt, foi processado por Rubens Lopes, presidente da Ferj, e outros dois dirigentes da entidade por calúnia, difamação e injúria, pelas declarações consideradas ofensivas durante a reta final do Campeonato Carioca.

Além disso, ele é réu de um processo da própria Ferj, por uma postagem feita nas redes sociais antes da final da Taça Rio, contra o Flamengo. Bittencourt disse que a federação carioca havia criado o “Gatoferj”, ao permitir que os dois times, e não apenas o Flu, transmitissem o jogo em suas TVs oficiais no Youtube.

As ações correm na 24ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também na 5ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro.

Caso condenado, Mário Bittencourt pode ser obrigado a se retratar publicamente (também em um post nas redes sociais) e arcar com uma indenização de R$ 50 mil. O dirigente não se manifestou, seja em suas contas particulares ou via Fluminense.

O clube carioca já havia sido processado pela Ferj, por causa de um post conjunto entre o Tricolor e o Botafogo, com críticas à entidade que rege o futebol do Rio de Janeiro. A federação pede R$ 100 mil de danos morais e retratação pública dos clubes.