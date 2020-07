Fernando Collor é o convidado de hoje no The Noite com Danilo Gentili

O ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello é o entrevistado desta quarta-feira (15) no The Noite com Danilo Gentili. Por chamada de vídeo, fala sobre o encontro que teve com Lula em 2007, quando foi eleito senador. Ao contar que a conversa começou de modo informal, com perguntas sobre a posição dos móveis no gabinete, revela: “Ele (Lula) disse: ‘como você fazia para sentar com uma pessoa chata, para conversar com ela?’”. E ressalta: “ele começou a conversar sobre as coisas mais triviais do mundo e me deixou inteiramente desconcertado, porque achei que iríamos iniciar uma conversa política e com uma certa tensão no ar”, conta.

“Em um certo momento ele disse: ‘Collor, naquele debate, o que você tinha naquelas pastas? Você tinha alguma coisa contra mim?’. Eu falei ‘não tinha nada, absolutamente coisa nenhuma… Aquelas pastas, me entregaram, cada uma sobre uma área de atuação do governo’… Ele disse: ‘pois é, me disseram que estavam recheadas de documentos contra mim’. Falei: ‘conversa, futrica, não tinha nada disso’. Ele disse: ‘pois é, aquele debate foi forte, foi danado… Mas tudo bem, te pedi para vir aqui pois gostaria muito de contar com seu apoio no Senado, preciso muito do seu aconselhamento, que você me ajude a governar o Brasil’. De uma maneira muito humilde e sincera, como ele é. No fundo é uma pessoa muito sincera, humilde e cordata. E eu disse: ‘pode contar comigo’”, relembra o convidado.

Collor também descreve pela primeira vez, em detalhes, o momento de seu impeachment: “eu estava sozinho, dentro do meu gabinete, no Palácio do Planalto. Sem televisão ligada. O silêncio era tamanho que eu ouvia os rumores de dentro do Congresso Nacional… Foram horas, do período da discussão até o período da votação. Cada vez que era um voto contra mim, eu ouvia um ruído mais alto. Me cansei de ficar ouvindo esse ruído, até que houve uma explosão de alegria por parte deles. Os carros começaram a transitar buzinando, rodando bandeiras do Brasil e essa coisa toda. Eu disse: ‘bom, chegou ao final. É o fim. Estou afastado da presidência da República’. Eu estava sozinho, resignado e extremamente triste. Muito consternado com tudo aquilo e a única coisa que eu imaginava era sair. Não cheguei a chorar nesse momento. Chorei momentos depois, alguns dias depois, em casa. Um momento de muita tristeza em que eu só pensava em voltar para casa, encostar a cabeça no travesseiro e dormir”.

O convidado fala ainda sobre sua interação nas redes sociais, as acusações que levaram a seu afastamento da presidência e recorda a viagem que fez com a então presidente Dilma Rousseff e os outros ex-presidentes, à África do Sul, para o sepultamento de Nelson Mandela. “Rolam brincadeiras, muitos fatos que um relembra da campanha do outro, isso rola sempre e rolou durante esse período em que juntos permanecemos fechados no avião durante, praticamente, 16 horas. Mas é um ambiente muito afável, muito simpático e de muita sinergia”, conta.

O The Noite com Danilo Gentili vai ao ar de segunda a sexta, no SBT.