Fernando Pacheco aparece no gramado e retoma treinamentos no Fluminense

O técnico Odair Hellmann recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira. O atacante Fernando Pacheco apareceu no gramado do CT do Fluminense para começar a transição de seu tratamento.

Pacheco sofreu um entorse no tornozelo no treino da última sexta-feira e precisou ficar alguns dias com uma bota ortopédica. O jogador foi liberado pelo departamento médico para dar voltas em torno do gramado.



Fernando Pacheco voltou aos treinos nesta quinta (Foto: Divulgação/Instagram)

Nas redes sociais, Fernando Pacheco celebrou o retorno dos campos. “Não há pedra no meu caminho que eu não possa mover, continuo em frente sem perder o foco”, escreveu.

O peruano não vai atuar no amistoso deste sábado, contra o Botafogo, no Nilton Santos. A expectativa é que o atleta esteja a disposição de Odair Hellmann para a estreia no Campeonato Brasileiro.

Além de Pacheco, o comandante não tem a sua disposição o zagueiro Matheus Ferraz, o volante Hudson e o atacante Fred. Ferraz e Hudson seguem em tratamento para estarem de volta para o início da Série A. Já Fred, após cirurgia no olho, só poderá voltar a treinar com seus companheiros na próxima semana.

O Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 9 de agosto, contra o Grêmio, em Porto Alegre.