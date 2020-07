FGF confirma partida entre Grêmio e Ypiranga no CT Hélio Dourado

[ad_1]



A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) confirmou nesta sexta-feira que a partida entre Grêmio e Ypiranga será realizada no CT Hélio Dourado, local destinado aos treinos e jogos das categorias de base do Tricolor.

A decisão acontece após a prefeitura de Eldorado do Sul, onde se encontra o Centro de Treinamento, ter autorizado a prática de confrontos do Campeonato Gaúcho na cidade, que fica a 20 quilômetros do centro de Porto Alegre. Além disso, a diretoria gremista tem solicitado que as partidas com mando de campo do clube fossem realizadas na região.

CT Hélio Dourado vai receber a partida entre Grêmio e Ypiranga

A federação fez uma vistoria nas instalações do CT antes de conceder o aval, para aplicar os protocolos de prevenção do Estadual e avaliar as questões técnicas para a geração de imagens do jogo. O local ainda passa por obras que devem ser concluídas em novembro deste ano.

Com a liberação, o elenco já vai realizar os treinamentos desta sexta em Eldorado. O duelo contra o Ypiranga acontece neste domingo, às 11 horas (Brasília), pela 5ª rodada da segunda fase do Gauchão.