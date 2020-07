FGTS 2020: Veja quem recebeu nesta semana

O saque emergencial máximo é de R$ 1.045, de contas ativas e inativas

Nesta semana, o calendário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi válido para os trabalhadores nascidos em março. O pagamento começou a ser feito nesta segunda-feira, 13 de julho.

Neste saque emergencial, criado devido à pandemia do novo coronavírus, o valor máximo de retirada é de R$ 1.045. Esse valor máximo vale para a soma de todas as contas ativas ou inativas do FGTS.

Até setembro, o governo irá liberar mais de R$ 37,8 bilhões em pagamento para cerca de 60 milhões de trabalhadores. O saque emergencial do FGTS é uma das medidas do governo para ajudar trabalhadores a passar pela pandemia do novo coronavírus.

O FGTS emergencial é pago em conta poupança social digital. Ela é aberta automaticamente para todos os trabalhadores. De acordo com a Caixa, se até o dia 30 de novembro o valor não for movimentado na conta poupança social digital, o dinheiro retorna à conta do FGTS sem prejuízo.

Se o trabalhador precisar utilizar o dinheiro do FGTS emergencial após o dia 30 de novembro, é necessário fazer uma solicitação formal pelo app FGTS até o dia 31 de dezembro de 2020.

Mais informações podem ser verificadas no app, internet banking da Caixa, telefone 111 – Opção 2 e no site fgts.caixa.gov.br.

Calendário de pagamento

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em setembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência