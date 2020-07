FGTS emergencial: Mais de 465 mil comunicaram que não desejam resgatar valor

Comunicado à Caixa deve ser feito dez dias antes da data de pagamento

O saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é de valor máximo de R$ 1.045 e pode ser de saldo de contas ativas ou inativas. Ele foi criado para auxiliar trabalhadores durante a pandemia do novo coronavírus. Mas nem todos trabalhadores desejam sacar o fundo emergencial.

Quem não deseja resgatar o valor precisa comunicar à Caixa Econômica Federal. Até agora, de acordo com a Caixa, cerca de 465 mil trabalhadores pediram o cancelamento do FGTS emergencial.

O aviso à Caixa deve ser feito dez dias antes do início de sua data de pagamento, que varia de acordo com o mês de aniversário. O valor é depositado em conta poupança social digital da Caixa. Nos casos em que é feito o aviso de que o trabalhador não deseja fazer o saque, o dinheiro não sai do FGTS.

Para dar o aviso, o trabalhador deve acessar o site ou aplicativo FGTS, informar o CPF ou NIS (PIS/Pasep) e digitar a senha. Em seguida, após visualizar o valor, o trabalhador deve clicar em “Não quero receber”.

Se o prazo for perdido, o dinheiro será depositado na conta poupança social digital. Se não quiser sacar mesmo assim, basta não fazer qualquer movimentação até o dia 30 de novembro de 2020. Depois da data, o valor retorna à conta de FGTS com a devida correção.

Calendário de pagamento

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em setembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência