FGTS: saque-aniversário prometido pela Caixa não foi liberado

De acordo com o site Metrópoles, alguns trabalhadores relataram que a nova linha de crédito prometida pela Caixa Econômica Federal (CEF) não foi liberada nesta segunda-feira (27), como havia sido divulgado pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, em uma live na última quinta-feira (23). A linha de crédito seria o adiantamento de até três parcelas (três anos) do saque de aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Serviço seria disponibilizado online

Segundo o próprio Guimarães, a nova linha de crédito estaria disponível a partir de hoje (27), por meio do app móvel do FGTS e também pelo internet banking (site da CEF), como uma medida para evitar aglomerações nas agências físicas do banco.

No entanto, alguns internautas relataram, por meio das redes sociais, que a opção “empréstimo saque-aniversário” chegou a aparecer no aplicativo do FGTS, porém não funcionava, exibindo a mensagem “Serviço indisponível” e “Por favor, tente novamente mais tarde”.

Fonte: Agência Brasil/Marcelo Camargo/ReproduçãoFonte: Agência Brasil

Também há relatos de trabalhadores que afirmaram que a opção nem apareceu no app. O vigilante Rogério Ferreira, de 40 anos, resolveu ir a uma agência física, Em Brasília (DF), mas foi avisado por uma funcionária da Caixa de que o banco ainda não contava com a linha de crédito.

Para o trabalhador, a maior falha do banco estatal foi o mal planejamento. Queriam lançar um serviço online para evitar aglomerações e novas infecções pela covid-19, mas o efeito foi contrário.

Como solicitar o crédito

A CEF havia informado que, para solicitar a linha de crédito, o trabalhador deveria optar pelo saque-aniversário e informar a Caixa como instituição financeira. Depois, no internet banking, o cliente só precisa clicar em “Crédito” e depois em “Antecipação saque-aniversário FGTS”.

A CEF ainda explicou que “…será gerado um pré-contrato e o valor do saldo utilizado como base para o cálculo do crédito será bloqueado no FGTS, como garantia da operação” e “…aqueles que ainda não forem clientes do banco poderão solicitar a antecipação do saque-aniversário em qualquer agência da Caixa”.

No momento, a opção não foi encontrada no aplicativo de internet banking da Caixa.