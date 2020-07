Em fevereiro, Luiza Ambiel, 48 anos, lesionou o nariz durante uma prova do reality Made In Japão, da Record. O susto momentâneo deu espaço à coragem, pois a eterna musa da banheira do Gugu pediu para permanecer na atração mesmo com a cartilagem rompida. Cinco meses após o incidente, decidiu encarar uma cirurgia. “Ele [o nariz] ficou torto e tem um aprofundamento”, explica ao ..

“Na verdade, era para ter feito essa cirurgia em março. Mas começou a pandemia e tive que esperar. Agora não dá mais para esperar. Tenho que fazer e estou morrendo de medo”, acrescenta ela, que tem pavor da anestesia.

Luiza se internou na manhã desta quarta-feira (7) no Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo, para corrigir o rompimento de sua cartilagem e o desvio de septo.

A atriz hoje se diverte ao relembrar a queda que resultou na lesão. “Foi uma prova que tinha uma esteira e a gente andava nela com uma bicicletinha. Tinha que andar e dar uma cabeçada num negócio lá. Quanto mais cabeçada você dava, mais você derrubava o adversário. E eu fui pensando: ‘Agora vou dar a cabeçada’. E dei mesmo. No chão [risos]”, relata.

O acidente da youtuber foi exibido pela Record, mas cortado nos momentos dramáticos que sucederam a queda. O público não viu, mas a modelo desmaiou, foi socorrida pelos bombeiros e levada para um hospital, onde fez exames e foi medicada.

Luiza Ambiel cai durante prova do Made in Japão

“No hospital, o médico disse que eu tinha machucado muito o nariz. Eu tinha rompido a cartilagem e o septo. Fiquei muito nervosa e chateada porque eu estava com medo de sair do programa. O médico [da Record] tira. A Quitéria [Chagas], por exemplo, teve que sair”, conta ela sobre a bailarina, que sofreu uma lesão no joelho.

Mesmo lesionada, Luiza não queria sair do reality show. Conversou com a direção do Made in Japão, com os médicos da Record e sua médica particular. Conseguiu de todos a liberação para permanecer na competição.

“Fui até o final [do reality]. Eu pedia para a médica não me tirar do programa. Ela viu que eu tinha condições de continuar. Lógico, como era o nariz, em algumas provas fiquei prejudicada. Meus colegas tiravam sarro [risos]”, conta.

Da Record, ela fala que recebeu todo o suporte da empresa após sua queda. Até seus adversários no programa mudaram de atitude. “No começo, a gente meio que brigava feio. Depois que eu caí todo mundo ficou preocupado e pararam de brigar comigo [risos]”, rememora. “A Sabrina [Sato] também foi um amor”, frisa.

Nos primeiros dias após o acidente, Luiza permaneceu à base de remédios e gelo no rosto durante as gravações. “No começo doía. Às vezes, eu colocava uma roupa e o tecido pegava bem em cima e doía. Mas uma hora parou de doer”, conta.

“Agora não dói mais. Até perguntei para minha médica: ‘Doutora, precisa operar mesmo?’. Ela falou que não dói porque cicatrizou, mas está torto e com aprofundamento. Ela disse: ‘Vai ficar horrível e tem que arrumar'”, finaliza.

Nova fase aos 48 anos

Quando estiver recuperada da cirurgia, Luiza Ambiel voltará com tudo para as redes sociais em seu trabalho de influenciadora digital para o público feminino. Há alguns meses, a atriz tem compartilhado dicas de moda e beleza na web.

“Comecei a ver no Instagram, todas as mulheres peladas, um dia mostram a bunda e tal. Eu postava algumas fotos sensuais, mas isso começou a me incomodar. Eu não sou só isso, sou mais do que isso. Sou mãe, tenho meu trabalho e a minha vida”, analisa.

“Por exemplo, eu chegava na festinha da escola da minha filha ou aniversário de amiguinhas, e falavam: ‘Nossa, mas você é muito elegante pessoalmente’. Isso doía, sabe?”, confessa. “No meu dia a dia sou mais reservada. Como sempre trabalhei com a sensualidade, acabava saindo um decote, uma roupa justa. Mas, agora, aos 48, quero fazer essa transição levemente”, completa.

Decidida a apostar no público feminino, Luiza optou por mudar. Passou a publicar fotos com produções de moda em suas redes sociais. Os looks sensuais deram espaço a terninhos e vestidos longos, por exemplo.

Segundo ela, a sensualidade não sumiu, apenas mudou de foco. Fotos de biquíni para relembrar os tempos de musa da banheira ficaram para ocasiões especiais. “Tenho meu canal no YouTube. Vou deixar o biquíni só para o canal”, diverte-se.

