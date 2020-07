Filha de prefeito recebe R$ 1.200 de auxílio emergencial

Hellen Lira Porto, estudante de medicina e filha do prefeito de Maiquinique, cidade da Bahia, teve o pedido do auxílio emergencial de R$ 600 aprovado. A filha do prefeito da Bahia estuda em faculdade particular de São Paulo e fez o saque de pelo menos duas parcelas do auxílio.

A estudante de medicina é filha de Jesuíno Porto, do DEM. O caso ficou conhecido nesta sexta-feira, 10 de julho, após print viralizar nas redes sociais com o nome da jovem no Cadastro Único (CadÚnico). O prefeito confirmou por áudio que sua filha recebeu o benefício destinado aos trabalhadores mais vulneráveis durante a pandemia do novo coronavírus.

Você Pode Gostar Também:

O prefeito explicou que o print “não é montagem, realmente é verdade”. “Hellen fez o cadastro emergencial, recebeu duas parcelas aí. Só que o que ninguém sabe é que, cada vez que ela recebe a parcela, ela me dá o dinheiro e eu doou para uma família carente”, explicou Jesuíno.

Porém, depois o prefeito mudou a versão de sua justificativa e afirmou que devolveu ao governo as duas parcelas sacadas pela filha. O prefeito afirmou ainda que sua filha não tinha intenção de utilizar o dinheiro em benefício próprio, e sim que fez o cadastro “para saber se teria ou não direito a receber”.

Em comunicado, o prefeito de Maiquinique pediu desculpas à toda sociedade e Administração Pública. Ele também disse que, ao saber que os valores foram sacados, doou equivocadamente o valor, para depois ser informado que o correto seria devolver o dinheiro recebido.