‘Filho da p*’ · .

Caio Castro foi trolado por Marcos Mion e recebeu um verdadeiro presente de grego. O ator chorou e xingou o apresentador da Record ao abrir um pacote e dar de cara com o boneco Chucky, da série de filmes do brinquedo assassino. Quando viu o personagem, o intérprete deu um grito e saiu correndo. A reação dele foi registrada por Grazi Massafera, que se divertiu com a situação. “É muito filho da puta!”, xingou ele.

Mion publicou a brincadeira em seu canal do YouTube na quinta (16). “Hoje é dia de fazer o Caio Castro chorar. É dia de trolar aquele ‘globalzinho’ como nunca na vida. Quem mandou ele tirar o bigode? Está parecendo uma criança agora, perdeu a força, a credibilidade. Criancinha chorona!”, brincou o apresentador de A Fazenda.

“Na verdade, ele é um cara sensacional, mas ele tem um ponto fraco. E sem querer, eu descobri”, explicou o funcionário da Record. Em uma live no Instagram, Mion descobriu que Castro sente medo só de olhar para uma imagem do boneco assassino. Ele, então, disse ao amigo que havia enviado um tênis de sua nova coleção, junto ao mostruário. Mion ainda pediu para gravar a reação do ator.

Antes de abrir o pacote, Caio demonstou delicadeza para não estragar o suposto tênis. “Nossa, amor quanto capricho para abrir, eu já teria rasgado inteiro”, debochou Grazi, registrando tudo. “Não, vida, tem que ter cuidado, senão rasga a embalagem do mostruário”, rebateu o ator.

Ao se deparar com o Chucky, Castro gritou e saiu correndo da sala, enquanto sua namorada não conseguia parar de rir. O ator se escondeu atrás de uma porta no corredor e se recusou a voltar para o cômodo, pedindo para que Grazi retirasse o brinquedo de lá.

“Eu não volto aí, nem fodendo. Tira isso daí, por favor? É sério, juro por Deus”, implorou. “Nossa, que lindo! É igualzinho ao do filme. Olha!”, brincou a atriz, tentando levar o boneco para perto do namorado, que recuou ainda mais.

Confira o vídeo abaixo:

© 2020 . | Proibida a reprodução