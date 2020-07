Filipe Luís fala sobre drible de Michael em final e revela conselho

O Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca ao derrotar o Fluminense na final. No entanto, a decisão quase acabou em briga quando o atacante Michael “fez graça” na frente de Hudson antes de tentar driblá-lo.

O lateral esquerdo Filipe Luís falou sobre o lance. O experiente jogador revelou que todos chamaram a atenção do atacante no vestiário após a partida.

“Ele faz isso nos treinos todos os dias. Mas foi no momento errado, a gente falou isso para ele no vestiário. Está errado. Ele faz todos os dias no treino, mas pode ser visto como provocação. Ele é muito importante para a gente, vai para cima toda hora, corajoso demais. Vai para cima de cinco ou seis toda hora, o importante é isso. Se ele provocou, depois ele soube reconhecer”, disse ao canal “De Sola”.

Após a conquista do Estadual, o elenco do Flamengo ganhou folga e se reapresentou nesta quarta-feira, sob o comando de Maurício Souza. O técnico do sub-20 substitui Jorge Jesus, que deixou o clube para assumir o Benfica-POR.

A diretoria rubro-negra iniciou a procura por um novo nome, mas adiantou que não há pressa para o anúncio. A tendência é a de que o Flamengo volte a ser comandado por um técnico estrangeiro.