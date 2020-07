Filmes adiados que gostaríamos de ver logo no streaming

Ainda vai levar algum tempo até que os cinemas possam reabrir com segurança, e o público possa voltar a lotar salas em grandes estreias. Com isso, os estúdios ficam em um dilema: arriscar um lançamento no cinema e correr o risco de não conseguir ter o público esperado, ou apostar no lançamento digital em streaming e VOD?

Até o momento, Trolls 2 mostrou que esta segundo opção pode ter bons resultados. A Universal lançou o filme direto na internet, e arrecadou US$ 100 milhões, reconsiderando futuras estreias para este formato.

Embora ainda seja difícil que produção como Tenet e Mulher-Maravilho 1984, da Warner, e Viúva Negra, da Marvel, sejam lançados digitalmente, sem passar pelos cinemas, algumas outras produções podem ter bons resultados neste formato. Confira algumas delas.

Mulan

‘Mulan’Fonte: IMDb/Reprodução

A Disney com certeza não quer que esse filme seja lançado direto no streaming. A produção chegou a ter uma première com reações bastante positivas, e era esperado que o filme fizesse US$ 85 milhões na abertura nos EUA. Porém, com as incertezas geradas pela pandemia, talvez o streaming seja a maneira mais garantida de que o longa consiga o público esperado pela Disney.

Bill & Ted: Encare a Música

‘Bill & Ted: Encare a Música’Fonte: IMDb/Reprodução

Bill & Ted é uma franquia improvável, mas que está prestes a chegar ao seu terceiro capítulo. Embora a Orion Pictures não dependa de um grande público para reverter o investimento em lucro, o filme ainda está previsto para chegar aos cinemas em setembro. Por outro lado, a produtora também lançará o filme na internet na mesma data.

Um Lugar Silencioso Parte II

‘Um Lugar Silencioso Parte II’Fonte: IMDb/Reprodução

A tão aguardada sequência de Um Lugar Silencioso deveria ter estreado em março e também teve uma première nos EUA. Com a pandemia, o filme precisou ser adiado para abril de 2021, mas é mais uma produção barata, que pode ganhar espaço nos serviços de streaming.

The King’s Man

‘The King’s Man’Fonte: IMDb/Reprodução

Depois de ter um lançamento abaixo do esperado com o filme anterior, a franquia Kingsman pode ter seu próximo capítulo lançado digitalmente. Esta pode até se tornar uma maneira de evitar que o filme tenha uma bilheteria abaixo do esperado, e conseguir restabelecer a franquia novamente.

Convenção das Bruxas

Robert Zemeckis nos bastidores de ‘Convenção das Bruxas’Fonte: IMDb/Reprodução

O remake do clássico filme dos anos 90, irá colocar Anne Hathaway no papel da assustadora bruxa Eva Ernst. Porém, sua estreia no cinema pode ser substituída pelo streaming, para evitar o mesmo fracasso de bilheteria do filme original. Por outro lado, quem comanda esta nova versão é Robert Zemeckis, diretor de clássicos como De Volta para o Futuro, Forrest Gump: O Contador de Histórias e Contato, então é possível que um lançamento nos cinemas tenha o apelo nostálgico a seu favor.

Candyman

‘Candyman’Fonte: IMDb/Reprodução

Outra sequência que está sendo adiada, mas que poderia se sair bem no streaming, é o terror Candyman. Continuação do filme da década de 1990, o filme pode ter um resultado mais favorável à Universal no streaming do que nos cinemas, principalmente se a ideia for lançá-lo logo após a reabertura das salas.

Morte no Nilo

Elenco de ‘Morte no Nilo’Fonte: IMDb/Reprodução

Em 2017, Kenneth Branagh teve relativo sucesso com o clássico da Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente. Ele espera repetir o resultado com Morte no Nilo, outra adaptação da rainha do suspense, previsto para chegar aos cinemas em outubro, mas este também é um estilo de filme que pode chegar ao público com mais facilidade pelos serviços de streaming.