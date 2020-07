Filomena engana Candinho e o faz sofrer ao esconder filho · .

Candinho (Sergio Guizé) colocará Filomena (Débora Nascimento) contra a parede em Êta Mundo Bom!. Com a pulga atrás da orelha, o caipira perguntará na lata sobre a paternidade do bebê que ela carrega em seu ventre. A irmã de Mafalda (Camila Queiroz) cairá no choro por não ter coragem de revelar que o rapaz é o pai da criança.

A raiva do matuto se dissipou ao descobrir que a ex-namorada está na rua da amargura após a morte de Fragoso (Luis Gustavo). Expulsa de casa e sem um tostão no bolso, ela encontrou abrigo na pensão de Camélia (Ana Lucia Torre).

Nos próximos capítulos, o protagonista de Sergio Guizé correrá até a hospedaria assim que a notícia da gravidez da jovem chegar aos seus ouvidos. “O que precisa falar comigo de tão urgente? Eu sei que está namorando Sandra [Flávia Alessandra], você há de casar com ela, não é? “, estranhará a viúva.

Cheio de dedos, o filho de Anastácia (Eliane Giardini) afirmará que realmente tem planos de subir ao altar com a vilã de Flávia Alessandra. “Então que quer comigo?”, reclamará Filomena, cheia de mágoa.

“Sem querer ofender, eu preciso perguntar é de vossa barriga. Do filho que você carrega nela”, insistirá o amigo de Pirulito (JP Rufino). “Não é segredo algum”, dirá a mocinha, com a gestação já despontando por baixo do vestido. “Você pode me dizer se esse filho que você está esperando é do comendador?”, disparará Candinho no folhetim de Walcyr Carrasco.

Candinho (Sergio Guizé) consola Filomena (Débora Nascimento) em cena de Êta Mundo Bom!

Nó na garganta

Com lágrimas nos olhos, Filomena fará um sinal negativo com a cabeça. “O filho não é do comendador”, dirá a irmã de Mafalda, enchendo o afilhado de Pancrácio (Marco Nanini) de esperanças. “Então. esse filho que está esperando é meu? É meu, Filó?”, se animará o companheiro de Policarpo.

A personagem de Débora Nascimento sofrerá calada por preferir manter o silêncio do que entregar seu maior segredo. “Esse filho é meu? Não tem coragem de responder. Se não fala é porque não é meu. Bem que eu desconfiava. Vosso rosto deu a verdade para eu”, lamentará o matuto.

Candinho ainda concluirá que Ernesto (Eriberto Leão) é pai do rebento. “É do bigodinho? Não chora, Filó, faz tempo que estou para dar uma lição nele. Ele tem que assumir as responsabilidades, dar apoio. Ser homem. Ele vai se ver comigo”, prometerá o jeca na reprise de Vale a Pena Ver de Novo.

Além de acompanhar as notícias de Êta Mundo Bom! aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução