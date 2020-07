Fina Estampa bate recorde negativo no Ibope com vingança de Griselda · .

A novela Fina Estampa tropeçou no Ibope no último sábado (11). O capítulo do final de semana registrou 25,7 pontos na Grande São Paulo, o pior de toda a reprise da trama de Aguinaldo Silva, no ar desde 23 de março. O folhetim está em um momento importante, com Griselda (Lilia Cabral) armando seu plano de vingança contra Tereza Cristina (Christiane Torloni).

Em comparação com o sábado anterior (4), Fina Estampa perdeu quase meio milhão de telespectadores (467.610). Na ocasião, a trama marcou 28,0 pontos de média. Os últimos capítulos exibidos foram esquecíveis para a novela no quesito ibope. No dia 10, o folhetim teve a pior audiência em uma sexta-feira nas últimas quatro semanas.

Veja abaixo as audiências de 11 de julho na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 11,9 Como Será? 3,2

É de Casa 4,6

SP1 9,7

Jornal Hoje 10,4

Sessão de Sábado: O Guarda-Costas 9,9

Caldeirão do Huck 11,8

Novo Mundo 17,5

SP2 21,1

Totalmente Demais 25,2

Jornal Nacional 24,9

Fina Estampa 25,7

Diário de Um Confinado 15,6

Altas Horas 9,5

Supercine: Vai Que Dá Certo 2 5,7

Corujão 1: Amor em Jogo 4,5

Corujão 2: Oddball e os Pinguins 3,5





Média do dia (7h/0h): 4,9 Fala Brasil Especial 4,0

Escola do Amor 2,2

Balanço Geral Especial 4,3

Cine Aventura: Amor Sem Fim 4,2

Cidade Alerta (média das duas edições) 6,5

Cidade Alerta 1 6,4

Jornal da Record 6,5

Cidade Alerta 2 6,9

Show do Tom 5,0

Chicago Fire – Heróis Contra o Fogo 3,6

Fala que Eu te Escuto 1,3

Igreja Universal do Reino de Deus 0,5







Média do dia (7h/0h): 4,3 Clube do Chaves 2,6

Parque Patati Patatá 2,8

Sábado Animado 4,1

Sam e Cat 5,5

Programa da Maisa 3,8

Programa Raul Gil 4,0

Sábadão (reapresentação) 3,7

SBT Brasil 3,4

Máquina da Fama 4,8

Esquadrão da Moda 4,7

Fábrica de Casamentos 6,3

Triturando (reapresentação) 2,7

WWE Raw 1,6

Arqueiro 1,6

Jornal da Semana SBT 1,7







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

