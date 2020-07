Fernanda Keulla, 34 anos, revelou que passou um perrengue na quarentena com os serviços de beleza paralisados. A campeã do BBBB13 tentou depilar a virilha sozinha e o plano deu errado. “Eu não conseguia tirar. Fiquei três dias com a cera lá”, entregou. A apresentadora do Rede BBB precisou pedir socorro para uma profissional.

A ex-BBB contou detalhes do sufoco ao participar de uma transmissão ao vivo no Gshow nesta quarta-feira (8). “Fiz cada cagada de beleza nessa quarentena. Eu não depilo a virilha, faço laser. Com tudo fechado [por causa da pandemia], começaram a crescer uns pelinhos e tudo mais”, narrou.

“Comentei com a minha mãe: ‘Vou raspar’. Minha mãe disse: ‘Não, vai ficar grosso’. Aquela bobeira que as pessoas têm na cabeça. Minha mãe também é assim. Veja bem, fui na cera. Comprei uma cera quente, derreti e passei lá [na virilha] inteira. Eu conseguia tirar?”, relatou aos risos.

Fernanda admitiu que a situação era tão crítica que precisou pedir ajuda para uma depiladora profissional. “Liguei desesperada para a moça que faz a minha sobrancelha porque eu não consegui tirar. O meu namorado [Matheus Costa] também não conseguia tirar. Porque homem também é bundão. Eles morrem de medo, entendeu?”, reclamou.

A repórter precisou quebrar a regra de distanciamento social para ir até a casa da profissional e finalmente ser socorrida. “Tive que lá na casa dela, de máscara e tudo mais, para ela tirar para mim porque eu não consegui tirar. Juro. Fiquei três dias com a cera na minha virilha. Sério. Até ela conseguir me acudir”, admitiu.

Passado o perrengue, ela agora consegue rir ao contar que nem o namorado, que é médico, ou os familiares conseguiram ajudá-la. “Meu namorado… acho que se colocar uma cera em um cabelinho do braço dele, ele vai pedir anestesia geral [risos]. Mas eu fui tão errada. Eu tinha que ter passado um pouquinho de cera. Não, eu falei: ‘Vou passar uma camadona de cera quente porque na hora que eu puxar vai ser igual a depiladora’ [risos]”, relembrou.

“Ele [Matheus] ria o tempo inteiro. Todo mundo riu de mim. Eu mandando foto para minha mãe daquilo. Todo mundo recebeu foto minha sem calcinha, daquela coisa e da minha perereca [risos]. Gente, me perdoem os termos [risos]”, divertiu-se.

Veja transmissão ao vivo com Fernanda Keulla:





© 2020 . | Proibida a reprodução