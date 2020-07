Firmino encerra seca de 479 dias e volta a marcar em Anfield no dia da festa do Liverpool

Roberto Firmino ficou duplamente feliz nesta quarta-feira. Não só teve a incrível sensação de levantar o troféu da Premier League, como também acabou com um jejum que já durava 479 dias.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O brasileiro fez, de cabeça, o quarto gol da vitória do Liverpool sobre o Chelsea, por 5 a 3, em Anfield, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês. E não foi um gol qualquer.

Firmino não marcava na casa do Liverpool, em jogos da Premier League, desde 31 de março de 2019, quando balançou as redes contra o Tottenham, na temporada passada. Nesse período, foram 19 jogos em Anfield sem festejar um gol próprio.

Nesse meio tempo, sempre bom lembrar, houve a pandemia de COVID-19, que paralisou os campeonatos de futebol pelo mundo por três a quatro meses.

Roberto Firmino comemora o seu gol na vitória do Liverpool sobre o Chelsea Laurence Griffiths / Getty Images

O atacante, é verdade, deixou sua marca na Champions League, no jogo de eliminação contra o Atlético de Madrid, mas o jejum na Premier League acabou somente nesta quarta, quando o Liverpool recebeu o troféu de campeão na mítica arquibancada Kop.

“Foi um jogo aberto, com os dois times buscando o gol a todo instante. Foram oito gols, mas com chances reais para muitos outros. E, enfim, o meu gol saiu no Anfield nessa temporada. Já estava buscando ele há algum tempo. Mas o importante, mesmo, foi o título inédito e a grande temporada que fizemos. Queríamos demais poder levantar a taça para o nosso torcedor aqui hoje, mas, infelizmente, ainda não é possível por tudo que estamos vivendo”, comentou o brasileiro, após o jogo.

Na atual temporada, Firmino tem 12 gols e 12 assistências em 51 partidas. Os Reds se despedem do histórico campeonato no domingo, às 12h, contra o Newcastle, fora de casa.