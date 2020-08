O Corinthians garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no Morumbi. O volante Gabriel, que participou dos 90 minutos do duelo, destacou a tranquilidade da equipe após o primeiro gol marcado, com menos de um minuto de partida.

Gabriel em treino do Corinthians, no CT Joaquim Grava Gazeta Press

“A gente fez o nosso gol muito cedo. Sair ganhando com 30 segundos de jogo é muito importante, conseguimos ter mais tranquilidade. Acredito que não recuamos tanto, a gente procurou marcar bem a equipe do Bragantino, que é uma equipe chata e de muita qualidade. Fizemos um jogo muito seguro”, disse em entrevista à Fox Sports.

O camisa 5 também exaltou o técnico Tiago Nunes. Segundo Gabriel, o treinador foi fundamental para que o Corinthians superasse o Red Bull Bragantino.

“O Tiago estuda bastante o adversário, sabe os pontos fortes para que a gente possa neutralizar. Acredito que eu, junto com o grupo, fiz uma grande partida. Sem a bola, todo mundo se doou, marcou e fez o papel que tinha que fazer. Mas com a bola, também demos opções de linha de passe e tivemos personalidade para sair jogando em lugar apertados. Futebol é assim, a gente tem que se enquadrar dentro da partida”, afirmou.

Por fim, Gabriel disse que o Corinthians não é favorito para o confronto diante do Mirassol, válido pelas semifinais do Paulistão. O jogador também reiterou que o Alvinegro está focado na partida de domingo e não em uma possível final.

“A gente sabe que o favoritismo fica só no papel. No futebol, pode acontecer de tudo. Temos que pensar primeiro no Mirassol e não na decisão. A nossa decisão é domingo, na semifinal, para fazermos nosso melhor e garantir nossa vaga na final”, finalizou.