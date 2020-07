Fla x Flu no SBT dá o dobro da audiência da Record, mas nem incomoda a Globo · .

Exibida com exclusividade na TV aberta pelo SBT, a partida de volta da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense rendeu bons números de audiência na quarta-feira (15). No ar das 20h40 às 23h10, o duelo marcou 11,3 pontos de média na Grande São Paulo, o que equivale a 2,29 milhões de telespectadores.

No confronto contra o futebol na emissora de Silvio Santos, a Record ficou com 5,0 pontos –exibiu no horário as novelas Apocalipse e Jesus, além de um pedaço do reality culinário Top Chef. Enquanto isso, a Globo não foi incomodada.

Tanto Jornal Nacional quanto Fina Estampa, no ar no mesmo horário do jogo, cresceram de audiência em relação à semana passada. O telejornal de William Bonner marcou 29,8 pontos (0,3 a mais do que na quarta anterior) e a novela teve 34,1 (1,6 a mais). O folhetim, ainda por cima, registrou a melhor quarta em quatro semanas; e a melhor audiência em oito dias.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência dos 15 principais mercados do país, a Globo também levou a melhor: foram 27 pontos, contra 15 do SBT. Cada ponto no PNT corresponde a 260.558 domicílios.

No Rio de Janeiro, palco da disputa, a emissora de Silvio Santos fez milagre e conseguiu bater a Globo no horário nobre. Durante a transmissão da partida, o SBT registrou 26,2 pontos, contra 26,1 da tradicional líder de audiência. Na Grande Rio de Janeiro, cada ponto equivale a 47.454 domicílios.

No entanto, o confronto no SBT, sem tradição na transmissão esportiva, teve a menor audiência de um Fla x Flu desde março de 2016, quando os gigantes cariocas se enfrentaram na segunda rodada da Taça Guanabara. Na Globo, o confronto havia registrado 23 pontos. De lá para cá, foram sete transmissões dos dois times na Globo, sempre com ibope acima dos 28 pontos.

Veja abaixo as audiências de Globo, Record e SBT na Grande São Paulo em 15 de julho de 2020:

Média do dia (7h/0h): 17,2 Bom Dia São Paulo 6,8

Bom Dia Brasil 8,1

Encontro com Fátima Bernardes 7,4

SP1 13,2

Jornal Hoje 13,0

Sessão da Tarde: Tio Papi 13,0

Êta Mundo Bom! 21,9

Malhação 20,0

Novo Mundo 20,2

SP2 24,9

Totalmente Demais 31,0

Jornal Nacional 29,8

Fina Estampa 34,1

Cinema Especial: Jumanji – Bem-Vindo à Selva 21,0

Jornal da Globo 9,3

Conversa com Bial 6,2

Segredos em Família 5,0

Corujão: Altas Expectativas 4,1

Hora 1 4,5





Média do dia (7h/0h): 5,9 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,0

Balanço Geral Manhã (rede) 1,2

Balanço Geral Manhã (local) 2,9

Fala Brasil 4,1

Hoje em Dia 4,2

JR 24H (Manhã) 4,2

Balanço Geral 7,9

A Escrava Isaura 8,4

Os Mutantes – Caminhos do Coração 5,0

Cidade Alerta 7,7

JR 24H (Tarde 2) 6,9

Jornal da Record 6,9

Apocalipse 6,3

Jesus 4,8

Top Chef (estreia da 2ª temporada) 3,4

Chicago Med: Atendimento de Emergência 2,3

JR 24H (Madrugada) 2,0

Inteligência e Fé 0,8

Igreja Universal do Reino de Deus 0,2







Média do dia (7h/0h): 5,9 Primeiro Impacto 3,7

Bom Dia & Cia 5,0

Triturando 4,4

Casos de Família 5,1

O Que a Vida Me Roubou 6,4

Betty a Feia em NY 6,5

SBT Brasil 6,1

Campeonato Carioca – Flamengo x Fluminense (Final) 11,3

Programa do Ratinho 5,0

The Noite 3,7

Operação Mesquita 2,7

Triturando (reapresentação) 2,4

Primeiro Impacto 2,5







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

