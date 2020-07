Flamengo ainda não bate martelo com Domènec Torrent, que tem nomes para sua comissão técnica

Apesar de ter se encontrado com Domènec Torrent no último sábado e já ter sugestões de nome para formar a comissão técnica, o Flamengo não bateu o martelo. Ainda avalia nomes e cenários para escolher o substituto de Jorge Jesus.

A informação é do comentarista da ESPN Brasil Mauro Cezar Pereira em seu blog no Uol, nesta terça-feira (28).

A diretoria rubro-negra até está inclinada a fechar com Domènec, com quem o vice de futebol do clube carioca, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, estiveram reunidos em Madri. A dupla ainda não se decidiu e está agora em Lisboa.

Há uma lista de profissionais que o Flamengo mira, entre eles o português Carlos Carvalhal, que acaba de deixar o Rio Ave – mas que, segundo a imprensa portuguesa, treinará o Braga.

Segundo Mauro, a partir da conversa do último sábadoem Madri, Domènec apresentou dois nomes para formar sua comissão. Ambos se juntariam a ele ma Gávea como assistentes técnicos, isto é, se ele for contratado.

Um dos nomes é Jordi Guerrón, ex-auxiliar de Pablo Machin no Sevilla. O outro é Jordi Gris, auxiliar do espanhol no Ney York FC, com experiência no futebol da Índia e já tendo sido da equipe de Guardiola. Este último, cuja nome foi revelado “GloboEsporte”, fala português. Algo que ajudaria Domènec a se adaptar mais facilmente no início do trabalho.

Natural de Santa Coloma de Farners, o treinador espanhol não tem nomes para indicar para as funções de preparadores físicos. Quem ele gostaria de indicar não pode vir ao Brasil por questões pessoais.

Mauro diz que o treinador pediu sugestões aos ex-companheiros de Manchester City e também estaria aberto o Flamengo.

Domènec Torrent já foi auxiliar de Guardiola no Barcelona, no Bayern de Munique e no City. Em 2018, decidiu retomar a carreira como treinador. Assumiu o New York City FC e deixou o clube em novembro passado.

Aos 58, os 24 títulos que acumula foram todos como auxiliar do treinador catalão.