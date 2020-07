Flamengo anuncia Domènec Torrent como novo técnico

Domènec Torrent é o novo técnico do Flamengo. O espanhol de 58 anos, livre no mercado desde novembro, quando deixou o New York City, foi anunciado pelo clube carioca nesta sexta-feira, conforme antecipado pela ESPN. Ele assina contrato até o fim de 2021 e vai substituir Jorge Jesus, que deixou o Brasil há duas semanas para voltar ao Benfica.

“Olá, sou Dome, estou muito feliz por fazer parte desta grande nação. Vamos lutar para ganhar títulos e nos vemos em breve. Muito obrigado”, disse o catalão em vídeo divulgado pelo novo clube.

A apresentação ainda não foi confirmada pelo rubro-negro, mas o treinador deve desembarcar no Brasil nos próximos dias, possívelmente ao lado do vice-presidente de futebol Marcos Braz e do diretor da pasta, Bruno Spindel. O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro no dia 9, domingo, contra o Atlético-MG.

A escolha do sucessor do Mister, cinco vezes campeão em pouco mais de um ano de Flamengo, foi feita por Marcos Braz e Bruno Spindel. Os dois viajaram à Europa para conversar com possíveis pretendentes ao cargo. Torrent foi o primeiro a encontrar com os cartolas, que também falaram com o espanhol Fernando Hierro e os portugueses Carlos Carvalhal e Jose Peseiro.

Pesou a favor do nome escolhido a bagagem no futebol mundial (foi analista do Barcelona e também auxiliar de Pep Guardiola no Bayern de Munique e no Manchester City) e o fato de se mostrar disposto a dar sequência ao trabalho de Jorge Jesus. O Flamengo queria alguém que soubesse aproveitar o legado deixado pelo português, para depois impor seu estilo.

Domènec Torrent aplaude torcida do New York City em junho de 2018 Getty Images

Este será o segundo trabalho de Torrent fora da Europa, já que, em 2018, ele largou a comissão técnica do City pelo desafio de treinar o New York na Major League Soccer. Em pouco mais de um ano nos Estados Unidos, venceu 29 dos 60 jogos e garantiu a melhor campanha da franquia na história da competição. Mesmo assim, não avançou aos playoffs.

Agora, ele terá seguramente o maior desafio da carreira no futebol, que tem ainda passagens por equipes de ligas menores da Catalunha e pelo Girona, na terceira divisão da Espanha, em 2005-06. Domènec Torrent assume o atual campeão estadual, brasileiro e continental, que também faturou, sob a batuta de Jesus, uma Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana.

Com o novo treinador, o Flamengo tem pela frente no segundo semestre o Brasileirão, a Copa do Brasil e a sequência da Copa Libertadores. Todas as competições acabarão em 2021, já que o calendário foi comprometido pela pandemia de COVID-19. O vírus, aliás, era um dos receios de Domènec Torrent ao aceitar o convite do rubro-negro, mas