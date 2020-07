Flamengo apresentará projeto a ex-auxiliar de Guardiola em reunião, mas acerto é tido como ‘muito difícil’

[ad_1]



O estafe de Domènec Torrent terá uma reunião com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, neste fim de semana, para discutir a possibilidade do espanhol assumir o cargo deixado por Jorge Jesus.



Auxiliar de Pep Guardiola em Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, Torrent tem 58 anos, está sem clube desde que deixou o New York City, em novembro, e é apontado como um dos nomes analisados pelo rubro-negro.

Segundo fonte próxima ao treinador, o encontro servirá para que Torrent se familiarize com o projeto do Flamengo. Também será uma cortesia a Marcos Braz, que embarcou para Portugal a fim de encontrar com treinadores pessoalmente.

O acerto com o Flamengo, porém, é visto como “muito difícil” por pessoas próximas a ele.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, encontra seu ex-auxiliar técnico Domènec Torrent em Nova York Getty Images

“Operação complicada, mas não é impossível”, disse uma fonte à ESPN.

Em entrevista ao jornalista Gianluca Di Marzio, Domènec Torrent colocou o Flamengo como “um dos maiores do mundo” e disse que seu projeto de carreira é treinar um grande clube. Antes, Guardiola já havia dito que o ex-auxiliar está “absolutamente pronto” para trabalhar em qualquer liga.

O espanhol não é o único nome na mira do clube brasileiro. Os portugueses Leonardo Jardim, Marco Silva e Carlos Carvalhal também foram citados desde a saída de Jorge Jesus para o Benfica. A intenção da diretoria do Flamengo é ter um europeu novamente no comando.