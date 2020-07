Flamengo chega a acordo com 7º família de vítima de incêndio no Ninho do Urubu

O Flamengo chegou nesta segunda-feira a um acordo de indenização com a família de Samuel Thomas, um dos 10 jovens que morreu no incêndio do Ninho do Urubu, em 8 de fevereiro de 2019.

A informação foi dada por Rodrigo Dunshee de Abranches, vice-presidente jurídico do Rubro-Negro.

O acordo foi selado entre o Fla e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que vinha representando a família de Samuel.

Segundo Dunshee, foi feito um pedido para que valores não fossem divulgados.

Samuel Thomas comemora título pelo Flamengo Reprodução/Facebook

“Fechamos com mais uma família. Contudo, nos foi pedida máxima discrição. Portanto, em respeito à família não passarei maiores informações. Nosso compromisso é trabalhar com respeito máximo e a seriedade que esse assunto demanda”, escreveu o dirigente, em seu Twitter.

A Defensoria também não irá se manifestar sobre o acerto, a pedido dos familiares.

Agora, o Flamengo já tem acordos com as famílias de sete dos 10 garotos que faleceram no incidente.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

As famílias que já acertaram foram as de Jorge Eduardo, Samuel Thomas, Áthila Paixão, Gedinho, Rykelmo (lado paterno), Vitor Izaías e Bernado Pisetta.

Ainda faltam acertar as indenizações de Arthur Vinícius, Christian Esmerio, Pablo Henrique e Rykelmo (lado materno).

As famílias de Arthur Vinícius, Christian Esmerio e Pablo Henrique ainda aguardam a finalização das investigações da Polícia para definirem se irão seguir negociando ou se acionarão a Justiça.

Já a mãe de Rykelmo, que é representada pela famosa advogada Gislaine Nunes, já entrou na Justiça contra o Rubro-Negro.