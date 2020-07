Flamengo e Domènec Torrent discutem questão fiscal e atrasam assinatura de contrato

Ainda não foi nesta quinta-feira que o Flamengo assinou com o novo treinador. O clube rubro-negro segue decidido a contratar Domènec Torrent, mas as negociações atrasaram por conta de pelo menos dois empecilhos no contrato.

O principal problema no momento é tributário. O staff de Torrent está tentando entender como funciona a questão dos impostos no Brasil, algo muito diferente do que estão acostumados na Espanha. Isso, claro, influencia no tamanho do salário do treinador ao final de cada mês.

Há ainda uma outra discussão com relação ao número de auxiliares que o treinador vai poder trazer ao Brasil. Há uma negociação para definir se serão três ou quatro profissionais, como informou o UOL Esporte.

Com isso, a assinatura do contrato deve ser adiada. A expectativa era de que o anúncio já ocorresse nesta quinta-feira, mas as conversas vão seguir na Espanha. A sexta-feira passou a ser considerada um dia chave para selar o negócio.

De momento, a sensação entre as partes é de que o negócio não deverá melar. Há um sentimento de que mais um papo, entre Brasil e Espanha, possa aparar as arestas e enfim sacramentar o acordo já bem encaminhado, em fase de revisão de contratos.



O Flamengo está representado na Europa pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz e pelo diretor Bruno Spindel, que se reportam diretamente ao presidente Rodolfo Landim, no Brasil, até mesmo para saber qual avanço financeiro podem dar nas conversas.

Braz e Spindel também se reuniram com Carlos Carvalhal e Fernando Hierro, mas definiram o nome de Domènec Torrent para ocupar o cargo de treinador.

Dome, como é chamado, impressionou não só pela forma como enxerga o futebol, mas também por estar aberto a dar sequência às ideias de Jorge Jesus.