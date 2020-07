Flamengo fica perto de acerto com Torrent, mas vê pressão de agente com vazamento de negociação

O Flamengo encaminha a negociação para ter Domènec Torrent e está muito próximo de contratar o treinador. Os valores do contrato, que será válido até o fim de 2021, ainda estão em discussão, mas as partes não acreditam que haja um empecilho de última hora.

O vazamento da negociação por parte do representante do treinador, Josep Maria Orobitg, irritou parte da diretoria rubro-negra, que preferia manter o sigilo sobre o assunto. O entendimento é de que houve uma pressão para que o acordo seja logo sacramentado.

2 Relacionado

Ainda assim, a tendência é que até esta quarta-feira Torrent assine o contrato e seja confirmado como técnico. Ele trará ao Brasil três auxiliares para formar sua comissão técnica.

Em contato com a ESPN, Josep Maria Orobitg confirmou que as negociações evoluem e os contratos de Domènec e toda comissão técnica estão em fase de redação.

“Está bem encaminhada. Os contratos estão sendo preparados”, disse o representante.

A reportagem tentou contato com Bruno Spindel e Marcos Braz, diretor e vice de futebol do clube, respectivamente, sobre a iminente contratação do treinador, mas não obteve retorno. A tendência é manter o sigilo até a documentação estar assinada.

Ira L. Black / Getty Images

Domènec Torrent estava no New Yotk City, dos Estados Unidos, em 2019. Ele é catalão e ex-auxiliar de Pep Guardiola, com quem trabalhou no Barcelona, no Bayern de Munique e no Manchester City. No clube alemão, Domènech Torrent teve contato direto com Rafinha. Em recente participação no Resenha ESPN, o lateral-direito encheu o ex-auxiliar de elogios.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“O Dome, eu falo até assim porque eu tenho uma intimidade legal com ele. Foram três anos que trabalhamos juntos no Bayern, depois ele foi para o City com o Pep (Guardiola). É aquela história, ele é da escola do Cruyff, né? É um cara que sabe tudo mais um pouco de bola. No Bayern os treinamentos quem dava era ele, o Guardiola ficava só corrigindo e tal. É um cara que dispensa comentários, eu conheço bem e falar com propriedade porque é um cara com quem eu trabalhei, não só eu, né? Ele fez muita gente no Bayern crescer muito. E agora ele está de primeiro treinador, aí não tivemos mais contato. Mas o tempo que trabalhamos juntos dispensa comentários”, garantiu Rafinha.

Para substituir Jorge Jesus, o Flamengo buscou encontros com Carlos Carvalhal, José Peseiro e fez contatos por Marco Silva e Leonardo Jardim. O primeiro preferiu ir para o Braga, o segundo segue no comando da Venezuela e os dois últimos tinham preferências de permanecer na Europa.