Flamengo lidera ranking de clubes brasileiros no YouTube; veja a lista completa · .

Com os bastidores do Campeonato Carioca em polvorosa por conta do atrito Globo x Flamengo, e a Medida Provisória assinada por Jair Bolsonaro sobre os direitos de transmissão, ganhou força a discussão sobre o alcance digital dos clubes de futebol. Com 4,73 milhões de inscritos, o Flamengo lidera o ranking de times brasileiros no YouTube.

O . fez um levantamento para apontar a quantidade de fãs de cada uma das 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro 2020 na plataforma de vídeos do Google.

Após transmitir ao vivo com imagens duas partidas ao vivo no Carioca, o Flamengo se descolou ainda mais dos rivais brasileiros no quesito popularidade digital. As exibições ao vivo fizeram a equipe ter um aumento de mais de 1 milhão de seguidores em menos de uma semana.

Agora, a meta do Rubro-Negro é ultrapassar o Liverpool e se tornar o terceiro time com o maior número de fãs no YouTube –a equipe inglesa soma 4,82 milhões de inscritos. Os mais populares do mundo são os espanhóis Barcelona (9,59 milhões) e Real Madrid (5,79 milhões).

No Brasil, o segundo clube com mais força na plataforma é o Palmeiras, com 1,34 milhão de inscritos. Ele é seguido pelos rivais do Estado: São Paulo (1,26 milhão), Corinthians (1,19 milhão) e Santos (896 mil). O Red Bull Bragantino, a outra equipe paulista na elite do futebol brasileiro, não tem um canal oficial no YouTube indicado em suas redes sociais.

Veja abaixo o ranking de popularidade dos clubes brasileiros no YouTube:

Clubes da Série A no YouTube

Ranking Clube Inscritos

1º Flamengo 4,73 milhões

2º Palmeiras 1,34 milhão

3º São Paulo 1,26 milhão

4º Corinthians 1,19 milhão

5º Santos 896 mil

6º Vasco 713 mil

7º Grêmio 628 mil

8º Atlético-MG 268 mil

9º Internacional 239 mil

10º Botafogo 224 mil

11º Fluminense 221 mil

12º Athletico Paranaense 153 mil

13º Bahia 124 mil

14º Fortaleza 114 mil

15º Sport 109 mil

16º Ceará 94,5 mil

17º Coritiba 77,3 mil

18º Goiás 73,5 mil

19º Atlético-GO 5,69 mil

20º Red Bull Bragantino –







