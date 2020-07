Flamengo marca jogo-treino contra o Olaria

Enquanto os dirigentes estão próximos de anunciar Domènec Torrent como novo técnico, o Flamengo se prepara para o Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros vão realizar jogo-treino contra o Olaria, nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu.

Os flamenguistas vão ser comandados por Maurício Souza, que vem trabalhando com o elenco. Será a primeira atividade da equipe após a conquista do Campeonato Carioca. Para o jogo-treino, o Flamengo não deverá contar com os laterais Rafinha e Filipe Luís, que se recuperam de lesões sofridas nas finais do Estadual. Com isso, João Lucas e Renê são os favoritos a ocuparem seus lugares.

O Flamengo voltou ao trabalho na manhã desta quarta-feira, no Ninho do Urubu. Rafinha e Filipe Luís fizeram trabalhos especiais e o restante do elenco treinou nos campos 1 e 2. Confira na #FlaTV: https://t.co/x7988sHWoE #CRF pic.twitter.com/0SFI6u5sXf — Flamengo (@Flamengo) July 29, 2020

A atividade será na parte da manhã. É possível que no mesmo dia, a tarde, os jogadores sejam apresentados ao técnico Domènec Torrent. A imprensa espanhola aponta a chegada do espanhol no Rio de Janeiro ainda nesta semana.

O Flamengo corre para concretizar o acerto. Assim, Torrent poderá ter uma semana para trabalhar com os jogadores antes da estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG, no Maracanã.