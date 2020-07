Flamengo se previne e põe contrato até 2022 com Torrent, que chega ao Brasil na 2ª e deve comandar treino já na 3ª

O Flamengo confirmou nesta sexta-feira a contratação de Domenèc Torrent como novo técnico no lugar de Jorge Jesus.

O treinador catalão – auxiliar de Pep Guardiola em Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City e ex-comandante do New York City FC – chegará ao Rio de Janeiro com o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, e dois dos três auxiliares na segunda-feira de manhã em voo vindo de Barcelona e passando por Portugal.

A ideia inicial era de a nova comissão técnica desembarcar no Brasil já no domingo. No entanto, o voo seria com maiores conexões e mais cansativo do que o de segunda-feira; por isso, optaram por esse dia a mais na programação.

O clube rubro-negro já agilizou a parte burocrática, e a expectativa é a de que Torrent comande seu primeiro treino no Ninho do Urubu na terça-feira. Sua estreia no banco de reservas vai acontecer contra o Atlético-MG, no domingo 9 de agosto, no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileiro.

Domenèc Torrent, novo técnico do Flamengo

O vínculo do catalão com o clube rubro-negro, porém, terá uma duração um pouco maior do que divulgado em princípio. A ESPN apurou que o treinador assinou contrato, na verdade, até janeiro de 2022, e não dezembro de 2021.

O próprio Flamengo havia publicado tal informação quando anunciou a transferência de Torrent aos sócios-torcedores: “O novo comandante do Clube Bicampeão da Libertadores e Heptacampeão Brasileiro assinou com o Mengão até o fim de 2021 e será apresentado em breve”.

Em seu site oficial, o clube da Gávea colocou que o vínculo com Dome tem duração de um ano e meio, sem especificar a data final.

A explicação para tal peculiaridade é a temporada 2021 do futebol brasileiro: por causa da pandemia, o atual calendário só vai se encerrar em fevereiro do ano que vem.

Com isso, a possibilidade de a próxima temporada se entender até 2022 é alta, e o Flamengo se previne assim de uma dor de cabeça por algumas semanas a mais no contrato com Torrent.