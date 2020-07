Flamengo se reúne com português ex-Porto e Sporting e aumenta lista de possíveis técnicos

O Flamengo segue o seu giro na Europa em busca do substituto de Jorge Jesus e mais um nome entrou no radar rubro-negro: o português José Peseiro, de 60 anos, atualmente treinador da seleção da Venezuela.



A dupla Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniu com o técnico na última segunda-feira, em Portugal.

Peseiro tem experiência internacional e comandou o Porto e o Sporting, pelo qual foi finalista da Liga Europa.

Também foi auxiliar de Carlos Queiroz no Real Madrid, durante o período dos galácticos, com astros como Ronaldo “Fenômeno”, Zidane, Raúl, Roberto Carlos, Figo e Beckham na equipe.

Em fevereiro José Peseiro foi anunciado pela Venezuela como substituto de Rafael Dudamel, que à época tinha deixado a seleção para seguir para o Atlético-MG.

O Flamengo ainda busca nomes portugueses, com a mesma escola de Jorge Jesus.

Depois do encontro com Carlos Carvalhal e José Peseiro, o clube teria mais uma reunião com Leonardo Jardim.

Assim como Carvalhal e Marco Silva, o ex-técnico do Monaco já indicou que pretende seguir a carreira no futebol europeu.

Domènec Torrent, ex-auxiliar de Guardiola em Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, é nome que ganhou força na lista do Flamengo, principalmente depois dos entraves com portugueses.

No sábado, Spindel e Braz se encontraram com Torrent no restaurante Amazónico, em Madrid. Uma conversa amistosa que chegou a ser registrada por alguns presentes no local.

Nesta terça-feira, como informou o site Goal, estava programada mais uma conversa entre as partes.

A intenção do Fla é definir nesta semana o nome do substituto de Jorge Jesus.

A situação da pandemia da COVID-19 no Brasil tem sido um grande entrave para convencer os estrangeiros.

O time estreia no Brasileiro no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG de Jorge Sampaoli, no Maracanã.

A reportagem entrou em contato com o vice de futebol, Marcos Braz, mas não teve retorno sobre o assunto.