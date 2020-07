Flamengo x Fluminense | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; ‘Noves’ fora da grande final no Rio

Informações adicionais: O Rubro-Negro chega para este duelo com uma baixa certa e uma dúvida em seu time titular. A ausência fica a cargo do artilheiro Gabriel Barbosa, expulso no primeiro jogo da decisão. A dúvida está em torno de seu parceiro de ataque, Bruno Henrique, que sentiu um desconforto na panturrilha após a decisão da Taça Rio e foi poupado da primeira final. Ainda não está claro se o camisa 27 terá condições de jogo nesta quarta (15).

Informações adicionais: O Tricolor Carioca tem uma longa lista de problemas, a começar pelo seu camisa 9 e única contratação do clube durante a paralisação do calendário, Fred. O artilheiro precisou passar por um procedimento cirúrgico no olho para corrigir uma diplopia e só volta a campo no Brasileirão. Wellington Silva, que testou positivo para coronavírus, está afastado. Frazan, Ganso e Julião também estão lesionados e fora do duelo. O zagueiro Nino, titular e referência do setor, sofreu um entorse no joelho antes da primeira final e segue como dúvida para esta decisão.