Flamengo x Volta Redonda | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; Artilheiros vão para o jogo

Informações adicionais: o Flamengo poupou o artilheiro Gabriel Barbosa na última partida, após o camisa 9 sentir um desconforto. Agora, recuperado, o atacante deve voltar ao time, que deve seguir com a base titular.

Informações adicionais: o técnico Luizinho Vieira deve manter a mesma equipe que bateu o Resenda na 5ª e última rodada da fase de grupos da Taça Rio.

Do outro lado, o Volta Redonda oscilou nos últimos jogos, mas voltou muito bem após a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, tendo goleado o Fluminense por 3 a 0 e ganhado do Resende por 2 a 1. Para ir à grande decisão, o Voltaço precisa vencer o Mais Querido.

Cabe pontuar que Gabigol, do Flamengo, e João Carlos, do Volta Redonda, dividem a artilharia do Campeonato Carioca 2020, com cada um tendo marcado 8 gols.