Florisval arruma terceira mulher e deixa Maristela maluca · .

Florisval (Ailton Graça), além de expulsar Maristela (Aline Fanju) de sua casa, vai desfilar com outra por Curicica (zona oeste do Rio de Janeiro) em Totalmente Demais. Ele deixará a depiladora arrasada ao aparecer no samba da comunidade com Lurdinha (Carolyna Aguiar).

As cenas irão ao ar no começo da próxima semana na novela que a Globo reprisa no lugar de Salve-se Quem Puder. Maristela ficará tão sem chão que acabará sendo consolada por sua rival, Rosângela (Malu Galli). A mãe de Jonatas (Felipe Simas) afirmará que a loira merece um homem melhor do que o mulherengo do ex delas.

O motorista de Carolina (Juliana Paes) vai tratar a nova namorada como uma rainha em público. “Ele quer me afrontar? Então vamos afrontar”, dirá a esteticista. Ela irá dançar perto do casal para provocar.

“O que foi que eu perdi? Florisval não tava noivo da maluca da Maristela? Já tá com outra?”, perguntará Cida (Guida Vianna). “Há muito tempo! Não conhece a peça, Cida? Esse aí é galinha premiada. Sempre foi assim”, comentará a personagem de Malu Galli. Ela prometerá não se meter em encrenca, já que está feliz com seu novo “boy magia”, o treinador Montanha (Toni Garrido).

Não vale a pena

Lurdinha vai se irritar com a personagem barraqueira de Aline Fanju dançando quase em cima dela. A manicure acabará sendo chamada de “baranga” e ouvirá umas grosserias sem nem imaginar por que está se envolvendo em um barraco. “Liga não. É maluca de pedra mesmo. Volta pro cemitério, alma penada”, gritará o mulherengo vivido por Ailton Graça.

“Vaza daqui, seu ridículo! Vaza e leva essa mocreia com você”, vai disparar a depiladora. Lurdinha começará a discutir e falará que ao menos é loira verdadeira. “Vou dar na cara dessa vaca”, vai bradar Maristela, que ainda ouvirá Florisval dizer que não a quer mais. Ela começará a chorar na frente de todos.

“Segura tua onda que eu não tô a fim de briga. Eu sei que eu não tenho nada a ver com essa história. Mas só quero ajudar. Nós duas sabemos que o Florisval é um pedaço de homem. Difícil de resistir. O problema é que ele não aguenta ficar só com uma. Quando a gente era casado, ele vivia me traindo também”, afirmará a doceira.

Maristela afirmará que com ela não vai ter isso. “Eu não aceito traição de jeito nenhum”, esbravejará. “Então esquece ele, e parte pra outra. Olha pra mim, eu

parti pra outra e tô feliz. Por que não pode ser assim com você também? Tenho certeza que vai aparecer um infeliz que te quer, mulher. Para se de humilhar pelo Florisval. Tô falando isso de coração”, falará a mãe de Jonatas.

