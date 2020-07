Fluminense e Botafogo se enfrentam em amistoso valendo a Taça Gerson

[ad_1]



Em preparação para o Campeonato Brasileiro, Fluminense e Botafogo vão fazer o primeiro de dois amistosos neste sábado, no Nilton Santos. O confronto vai valer a Taça Gerson. Nesta primeira partida, o “mando de campo” será do Tricolor, que volta a jogar após a final do Campeonato Carioca, vencida pelo Flamengo.

Esta será a chance do técnico Odair Hellmann mostrar se vai manter o esquema com três volantes para a Série A. Com tempo para trabalhar, o Fluminense quer mostrar que as boas atuações vistas contra o Rubro-Negro serão habituais.

Botafogo ainda não deve contar com reforços para primeira partida amistosa contra o Fluminense

No Botafogo, o técnico Paulo Autuori começou a ganhar os reforços nesta semana. Com isso, dificilmente os alvinegros vão contar com os laterais Kevin e Victor Luís, além do zagueiro Rafael Forster, nesta partida.

Mesmo assim, os botafoguenses voltarão a atuar após a eliminação no Campeonato Carioca. Autuori poderá colocar em prática o que tem trabalhado com o elenco neste período.

Antes da partida entre os profissionais, Fluminense e Botafogo vão entrar em campo com suas equipes sub-20.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BOTAFOGO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 25 de julho de 2020, sábado

Hora: 17h (de Brasília)

Árbitro: não divulgado

FLUMINENSE: Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Egídio; Hudson, Dodi, Yago e Nenê; Marcos Paulo e Evanílson

Técnico: Odair Hellmann

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu e Danilo Barcelos; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Luiz Fernando, Luís Henrique e Pedro Raul

Técnico: Paulo Autuori