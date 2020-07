Fluminense planeja liberar trio do elenco que não está nos planos de Odair Hellmann

O Fluminense se prepara para a sequência da temporada. O técnico Odair Hellmann tem aproveitado os jogadores do sub-23 para incorporar o elenco.

Com uma quantidade grande de atletas, alguns jogadores teriam sido comunicados que não seriam utilizados no Campeonato Brasileiro. Assim, todos estariam liberados a procurar novos rumos.

Três jogadores já teriam sido informados sobre a decisão do comandante tricolor. Os atacante Felippe Cardoso e Matheus Alessandro, além do meia Pablo Dyego.

Felippe Cardoso chegou ao Fluminense nesta temporada, por empréstimo junto ao Santos. No período, marcou apenas um gol com a camisa tricolor.

Matheus Alessandro é cria das categorias de base do Fluminense e esteve emprestado em 2019. Neste ano, foi escalado em alguns jogos, mas perdeu espaço no elenco. Com contrato até o fim do ano, pode ser negociado logo.

Pablo Dyego também é cria das categorias de base e tem contrato até o fim de 2021. Sempre foi tratado com uma das promessas do clube, mas nunca conseguiu emplacar uma sequência de jogos. Deve ser emprestado para outro clube.

Além deles, a imprensa carioca também especula que o lateral esquerdo Orinho. O jogador é o reserva imediato de Egídio, mas só deve sair caso o Fluminense consiga contratar um reforço para a posição.