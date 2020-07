Fluminense x Botafogo | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; Tricolor muda miolo de zaga

Informações adicionais: Ainda ‘na seca’ desde o retorno da competição, o Fluminense deve repetir, contra o Botafogo, a mesma formação que não saiu do zero contra o Macaé. As únicas mudanças devem ficar a cargo da última linha: Egídio retorna à lateral-esquerda após cumprir suspensão pela expulsão diante do Volta Redonda, enquanto Digão deve ser o escolhido para substituir Ferraz, suspenso da semifinal pelo acúmulo de cartões amarelos.

Informações adicionais: Apesar de vir de um empate pouco inspirado contra a Portuguesa, o Glorioso também deve apostar na sequência e na busca por um melhor entrosamento de sua equipe titular, que voltou da parada sob nova formação. Cícero deve ser mantido na última linha, atuando como líbero. A grande dúvida de Autuori mora na volância, já que o garoto Caio Alexandre vem ‘pedindo passagem’ em General Severiano.