Fluminense x Flamengo | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; Embate de artilheiros no Maracanã

Onde assistir: Por conta do imbróglio contratual entre Rede Globo e Flamengo, a partida não será transmitida em nenhum canal, aberto ou fechado, da emissora. Mandante da partida, o Fluminense confirmou, na manhã desta terça-feira (7), que fará a transmissão do clássico através de seu canal oficial do Youtube.

O Fluminense Football Club obteve autorização da TV Globo e fará a transmissão da partida da final da Taça Rio contra o Flamengo em seu canal de YouTube, a FluTV. pic.twitter.com/SLRU42NHAn — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 7, 2020

Informações adicionais: Aos olhos de Odair, o Fluminense teve, diante do Botafogo, sua melhor atuação desde a retomada do Carioca. É provável que o comandante mantenha o esquema com três volantes no meio, já que Dodi foi um dos poucos jogadores a se destacar individualmente no duelo diante do Alvinegro. Matheus Ferraz volta ao time após cumprir suspensão.

Informações adicionais: Sem novas baixas por lesão ou suspensão, o Rubro-Negro vai a campo com sua formação titular completa, aquela que seu torcedor já se habituou a escalar desde a temporada passada. Léo Pereira segue no miolo de zaga ao lado de Rodrigo Caio, com Gustavo Henrique como opção no banco de reservas.