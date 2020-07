Fluminense x Flamengo | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; FluFla na final do Carioca

*Até o momento, não há confirmações acerca de onde vai passar o confronto, no entanto, a tendência é que seja transmitido no canal oficial do Fluminense no Youtube.

Informações adicionais: o técnico Odair Hellmann deve utilizar o mesmo time/modelo de jogo da decisão da Taça Rio. Fred, com problema no olho, segue fora.

Informações adicionais: o treinador Jorge Jesus deve seguir com a base titular da temporada.

Do outro lado, o Flamengo precisa colocar os pés no chão e jogar bola. A decisão da última quarta-feira mostrou claramente que o clube não estava no mesmo ritmo/pegada que o arquirrival. Agora, para manter o bom retrospecto recente, que conta com três vitórias e um empate (que acabou em derrota nos pênaltis) nos últimos quatro jogos, o Mais Querido precisa voltar ao ‘outro patamar’.

Últimos jogos:

Fluminense

Fluminense 0 x 3 Volta Redonda (28/06)