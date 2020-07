FMF divulga datas das semifinais do Campeonato Mineiro

Nesta quinta-feira, a Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou as datas, horários e locais dos confrontos da semifinal do Campeonato Mineiro. As partidas de ida serão realizadas neste domingo, enquanto os jogos de volta ocorrerão na quarta-feira.

Terceiro colocado na primeira fase com 22 pontos, o Atlético-MG vai enfrentar o vice-líder América na semifinal. O primeiro duelo será às 16h, no Mineirão, ao passo que Independência vai sediar o segundo confronto, às 21h30.

Já o Tombense, primeiro colocado com 26 pontos, disputará a vaga na decisão do Estadual com a Caldense, quarta colocada. Ambos os jogos serão realizados no Independência. O primeiro embate ocorrerá às 11h, enquanto o segundo está marcado para às 16h.

Tombense e América, mandantes nas partidas de volta, não terão a vantagem da torcida, já que os jogos serão com portões fechados, mas seguem como beneficiados pela classificação em caso de empate no placar agregado.