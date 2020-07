Carolina (Juliana Paes) não perderá a oportunidade de pisar em Arthur (Fabio Assunção) em Totalmente Demais. O bonitão ficará na pior ao ver suas chances com Eliza (Marina Ruy Barbosa) escorrerem pelo ralo. O agente dirá que não acredita que a ex-amada se deu ao trabalho de ir até a casa dele tripudiar em cima da desgraça alheia. “Não foi trabalho nenhum, foi prazer”, disparará a jornalista.

Após saber do fim do romance entre o dono da Excalibur e a protagonista, a personagem de Juliana Paes decidirá fazer uma visitinha ao ex e acabará encarando uma lavação de roupa suja. Ela chegará no apartamento do filho de Maurice (Reginaldo Faria) e o presenteará com uma garrafa de champanhe. “Pode ficar pra você. Vai ajudar a tirar da sua boca o gosto amargo da derrota”, debochará ela.

Arthur ficará confuso e dirá que não perdeu nada, já que a aposta entre eles não acabou. “Eu não tô falando da aposta. Primeiro você me perdeu. Agora você perdeu a sua ruiva. Parabéns. Durma com essa, meu querido. Ou melhor, durma sozinho”, desejará a irmã de Dorinha (Samantha Schmütz).

“Eu não acredito que você se deu ao trabalho de vir até aqui toda perfumada com uma garrafa de champanhe pra me ver sofrer”, afirmará o galã vivido por Fabio Assunção. “Não foi trabalho nenhum, foi prazer”, assegurará a editora-chefe da revista de moda. O conquistador ainda tentará acalmar a visitante e perguntará se ela ainda sente algo por ele.

“Eu sinto raiva”, dirá Carolina. “Que pena. Eu achei que o nosso relacionamento ia durar pra sempre”, lamentará o patrão de Eliza, que ainda dirá que sente muito carinho pela ex-amante. “Não quero seu carinho. Eu já quis o seu amor, mas esse eu nunca vou ter. Você vive se dizendo esse romântico, mas você nunca amou ninguém de verdade. Só você mesmo”, pisará mais uma vez a rancorosa.

O galanteador vai falar que os dois deveriam ter ficado juntos de verdade quando o sentimento entre eles era mais sincero e afirmará que o amor deles foi diluído com o passar dos anos.

“Não fala de amor. Você não sabe o significado dessa palavra, você não sabe o que é isso. Você nunca vai admitir pra mim, eu sei, mas você acha que está apaixonado por essa ruiva, só que é a sua vaidade, ego… Quanto mais ela te rejeitar, mais você vai correr atrás dela. É essa vaidade que vai fazer você perder essa aposta”, disparará a jornalista nas cenas previstas para irem ao ar a partir de segunda (13).

