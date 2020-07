Em meio a um processo de transição capilar, Maisa Silva decidiu passar a tesoura e se livrar de 80% das madeixas que ainda estavam alisadas. A jovem assumiu de vez os cachos que não exibida desde a infância e surpreendeu os seguidores na tarde deste sábado (18). Ela já gravará a nova edição de seu programa com o novo visual.

“Não tenho palavras. Esperei muito tempo por esse momento e foi tudo muito espontâneo. Ainda estou vivendo esse processo, porque a minha transição não acabou. Estou muito feliz, mas algumas partes do meu cabelo ainda estão lisas muito por conta do alisamento térmico”, explicou a apresentadora nas suas redes sociais.

Por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), ela precisou esperar até que fosse seguro procurar por um cabeleireiro. “Estou me arrumando em casa, eu mesmo faço o meu cabelo e minha mãe faz as minhas unhas. Estou há cinco meses sem fazer sobrancelha fora de casa. Agora, cortar o cabelo foi um alívio”, comemorou ela.

A mudança foi programada para que ela já gravasse as novas edições do Programa da Maisa com as madeixas onduladas. A edição deste sábado (18), com Di Ferrero e Flavia Pavanelli, ainda trará a menina de 18 anos com os fios esticados por processos químicos e chapinha.

A funcionária do SBT, agora, aguarda para rodar seus próximos filmes com a sua beleza natural. “Ansiosa para quando eu tiver fazendo um filme pela primeira vez com meu cabelo. Vai ser um surto. Vocês não tem ideia do quanto vai significar para mim. Principalmente porque passei a vida toda mudando de cabelo para o papel”, afirmou ela em seu Twitter.

Confira o novo visual de Maisa Silva:





© 2020 . | Proibida a reprodução