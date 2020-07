Fones sem fio OnePlus Buds são lançados com até 30 horas de autonomia

Além de ter revelado o celular intermediário Nord, a OnePlus aproveitou seu evento de realidade aumentada realizado hoje (21) para mostrar os OnePlus Buds, fones de ouvido 100% sem fio da marca. O produto conta com design similar ao vivo TWS Neo, mas com acabamento diferenciado e especificações mais robustas.

Pesando apenas 4,7 gramas, os fones contam com drivers dinâmicos de 13,4 milímetros, três microfones cada e bateria de 35 mAh, garantindo cerca de sete horas de uso. A caixa de transporte vem com uma fonte de energia interna de 430 mAh, trazendo autonomia de até 30 horas para os OnePlus Buds.

Fonte: OnePlus

A recarga dos fones acontece por meio de uma conexão USB-C na caixa. Segundo a companhia, o produto traz a mesma tecnologia de Fast Charge presente nos celulares da marca e pode ter até 10 horas de uso garantidas com apenas 10 minutos na tomada.

Funcionalidades

O novo fone de ouvido sem fio da OnePlus conta com certificação IPX4, que garante resistência contra água, e vem com Bluetooth 5.0. O produto possui o modo Fnatic, que permite utilizar o fone em baixa latência, atingindo até 103 milissegundos.

Fonte: OnePlus

A OnePlus fez o produto compatível com a tecnologia Google Fast Pair, garantindo mais agilidade na hora de conectar o fone pela primeira vez com outros dispositivos. A presença de três microfones nos earbuds também permite utilizar cancelamento de ruídos do ambiente.

O usuário ainda pode utilizar os microfones extras para eliminar barulhos ao fundo durante ligações. O processo de atender e rejeitar chamadas pode ser realizado diretamente nos OnePlus Buds, que trazem suporte para comandos via gestos.

Preço e disponibilidade

Fonte: OnePlus

Os OnePlus Buds chegarão ao mercado em breve nas cores cinza, branco e azul. Assim como o OnePlus Nord, o produto estará disponível primeiro na Europa e Índia por valores na casa dos US$ 79, cerca de R$ 411 em conversão direta.

Mais informações sobre os OnePlus Buds estão disponíveis no site da fabricante.