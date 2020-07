Fora da Globo, Regina Duarte vive de passado, mas ignora estreia de Vale Tudo · .

Parece que a rejeição pública entre Globo e Regina Duarte é recíproca. Ela, que rompeu seu contrato para se lançar como secretária especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, tem sido quase totalmente ignorada nas divulgações que a emissora tem feito da estreia de Vale Tudo (1988) no Globoplay. A atriz, por sua vez, costuma postar muitas lembranças do passado em suas redes sociais, mas não fez menção alguma à novela.

Vale Tudo foi um dos principais trabalhos de Regina Duarte na Globo. Ela interpretou a protagonista Raquel Acioli, uma mulher íntegra, completamente honesta (santinha até demais, na opinião da atriz), que sofria com as armações da própria filha, Maria de Fátima (Gloria Pires).

Apesar da importância da personagem, a Globo tem evitado veicular a imagem de Regina em suas produções o tanto quanto possível. Nas chamadas sobre as estreias de novelas antigas no Globoplay, só a mão da ex-secretária aparecia.

Quando Vale Tudo foi anunciada como a próxima novela a chegar à plataforma, o perfil de Instagram da Globo publicou uma montagem com nove atores de destaque na novela, mas sem a foto da mocinha: apareceram Beatriz Segall (1926-2018), Reginaldo Faria, Renata Sorrah, Cássio Gabus Mendes, Cassia Kis, Lilia Cabral, Nathalia Timberg, Antonio Fagundes e Gloria Pires.

Nesse momento, Regina reagiu. Um seguidor fez um comentário para a foto: “Falta a protagonista”. A atriz viu e respondeu apenas com emojis: um representando uma oração, um coração, um sorriso e um polegar para cima, como que concordando com a mensagem do fã.





Essa, no entanto, foi a única manifestação dela em relação ao assunto. Em seu perfil no Instagram, Regina não tem feito mais posts sobre política ou exaltando o atual governo federal, como costumava fazer até deixar seu cargo em Brasília.

Ela prefere publicar muitas fotos antigas, de trabalhos que fez, entrevistas que deu e momentos com amigos e parentes, mas Vale Tudo não aparece em suas lembranças. Em 9 de julho, postou uma foto atual de Gloria Pires e uma frase dita pela atriz, mas não fez referência à atuação das duas na novela de Gilberto Braga.

No domingo (19), Vale Tudo estreou no Globoplay, e o Fantástico fez uma reportagem para divulgar o lançamento. Atores como Gloria Pires e Antonio Fagundes deram seus depoimentos sobre esse trabalho, mas, sem surpresas, Regina Duarte não apareceu falando sobre sua experiência no folhetim.

A Globo exibiu algumas cenas dela como Raquel e citou o nome de Regina, mas sem dar a notoriedade que uma protagonista naturalmente teria. Nas redes sociais da atriz, os seguidores têm feito vários comentários sobre a volta da novela, mas Regina permanece em silêncio sobre isso.

