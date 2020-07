Ford Mustang Mach-E ganha versão com 7 motores elétricos

A Ford apresentou hoje (21) nos Estados Unidos uma versão conceitual do Mustang Mach-E, movida por sete motores elétricos e que pode alcançar uma potência superior a 1 mil cavalos. O protótipo é exclusivo para as pistas de corrida.

Produzido em parceria com a preparadora RTR, o Ford Mustang Mach-E 1400 conta com uma bateria de 56,8 kWh, composta por células de níquel, manganês e cobalto, que proporcionam “ultra-desempenho e alta taxa de descarga”, conforme a montadora. Ela é resfriada a líquido durante o carregamento, para um processo mais rápido.

Esta bateria do conceito alimenta os três motores instalados na dianteira e os outros quatro propulsores traseiros, que juntos produzem 1.419 cavalos de potência e 360 kgfm de torque. O Mach-E pode chegar a uma velocidade máxima de 257 km/h, desempenho bastante superior à versão convencional do SUV, que ainda não está à venda.

O Mustang elétrico conceitual pode ser configurado para uso em diferentes tipos de corridas.Fonte: Ford/Divulgação

O modelo, que será apresentado ao público em breve, durante uma prova da Nascar, traz ainda outras tecnologias. Entre elas, vale destacar o sistema de frenagem regenerativa combinado com ABS e controle de estabilidade, freios idênticos aos do Mustang GT4 e capô feito de fibras orgânicas compostas, material mais leve que a fibra de carbono.

Demonstrar o potencial da propulsão elétrica

Segundo a Ford, não existem planos de produção em série do Mustang Mach-E 1400, a princípio. A marca afirma que o objetivo do conceito é “demonstrar as possibilidades de desempenho da propulsão elétrica”.

Para produzí-lo, foram gastas 10 mil horas de colaboração entre a Ford e a RTR, tempo utilizado pelas duas empresas para criar um modelo capaz de mostrar realmente tudo o que um carro elétrico pode fazer.

Ainda de acordo com a montadora, esta versão do Mustang pode ser usada nos modos de tração integral, traseira ou dianteira, e configurada para corridas de arrancada ou condução tradicional em pista.