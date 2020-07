Fortaleza supera gigantes europeus e está entre os 20 maiores clubes do YouTube

[ad_1]



O Fortaleza atingiu uma significativa marca nas redes sociais. Segundo levantamento da Sports Value, em parceria com a Zeeng, o time está entre os 20 maiores clubes do mundo no Youtube entre os dia 1 e 20 de julho.

O Tricolor alcançou a alcançou a marca de 2 mil interações e 1,1 milhão de visualizações na plataforma, superando assim gigantes europeus, como a Inter de Milão e o Olympique de Marseille.

Tanto no ranking de visualizações quanto no de interações, o Flamengo lidera, com 51 milhões na primeira categoria e 8,3 milhões na segunda. Entre os clubes paulistas, o Corinthians é o mais bem colocado nas duas listas, com 1,9 milhão na primeira e 5 mil na segunda.

Confira os números de Interações:

Esses números são consequentes, principalmente, das transmissões esportivas nos próprios canais dos clubes, que foi permitida a partir da Medida Provisória 984, a qual prevê que o time mandante pode reproduzir os seus jogos como preferir, desde que não tenha um contrato vigente com alguma emissora.