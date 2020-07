FPF define datas e horários dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol definiu as datas e horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. O duelo que abre a fase de mata-mata do estadual é São Paulo e Mirassol, que jogam no Morumbi na próxima quarta-feira (29), às 19h (de Brasília).

Outra partida que ocorre na quarta-feira é Palmeiras e Santo André. A disputa entre os dois classificados do Grupo B ocorre no Allianz Parque, às 21h30.

Vocês queriam a tabela? Então, toma! Confiram as datas e os horários das Quartas de Final do Paulistão Sicredi 2020. Saiba mais em https://t.co/We0dFyT1Rl!#TorçaEmCasa #FutebolPaulista pic.twitter.com/kEn6TheuVj — Paulistão Sicredi 2020 (@Paulistao) July 27, 2020

As outras duas partidas das quartas de final ocorrem na quinta-feira. Às 19h,o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians no Morumbi, enquanto Santos e Ponte Preta se enfrentam na Vila Belmiro às 21h30.

As fases de quartas de final e semifinal serão disputadas em jogos únicos, com mando das equipes de melhor campanha. Já a decisão ocorrerá com partidas de ida e volta.

Confira a tabela do mata-mata do Campeonato Paulista:

Quarta-feira, 29 de julho

19h: São Paulo x Mirassol – Morumbi

21h30: Palmeiras x Sto André – Allianz Parque

Quinta-feira, 30 de julho

19h: Red Bull Bragantino x Corinthians – Morumbi

21h30: Santos x Ponte Preta – Vila Belmiro

Semifinais – Domingo, 2 de agosto – 16h e 19h

1ª melhor campanha x 4ª melhor campanha

2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Finais

Quarta-feira, 5 de agosto – 21h30

Sábado, 8 de agosto – 16h30