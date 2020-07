FPF isola árbitros responsáveis pelo VAR da reta final do Paulistão

As quartas de final do Campeonato Paulista começam nesta quarta-feira, e junto com ela o auxílio do árbitro de vídeo. Ao todo, serão 36 profissionais de arbitragem, todos concentrados e isolados em Águas de Lindóia.

Na última terça-feira, todos os árbitros participaram de uma aula teórica sobre o protocolo do VAR. Pela primeira vez na América Latina, uma competição seguirá modelo da Copa do Mundo de 2018, com as cabines de vídeo centralizadas em uma única sede, no caso, na da Federação Paulista de Futebol.

Os 36 profissionais também passaram por uma palestra com uma psicóloga e tiveram a devolução dos acertos e ponto a melhor da 12ª rodada do Paulistão, a última da primeira fase, realizada no último domingo.