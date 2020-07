Ex-namorado de Grazi Massafera, Alan Passos relembrou o racismo que sofreu na época do relacionamento com a atriz em uma live com Jean Wyllys na noite de quarta-feira (15). O ex-casal engatou um romance dentro do BBB5 que durou dois anos, e o modelo falou sobre como foi tratado na época. “Era como se eu estivesse ocupando um lugar que não deveria estar. Fugia do estereótipo que a mídia tinha por pessoas bonitas”, disse.

O assunto surgiu depois que Wyllys questionou Passos sobre o racismo de uma forma geral em sua vida. O ex-BBB contou que hoje tem um entendimento melhor sobre esse preconceito, mas sempre soube que existia. Ele contou que na faculdade, por exemplo, era o único negro da classe. Jean, então, lembrou da forma como a mídia tratava Alan enquanto ele namorava Grazi.

“Uma coisa que eu notava é que à medida que Grazi foi ganhando mais prestígio e poder, havia uma pressão da imprensa de celebridade com você. A maneira como tratavam você quando estava com ela era racista, ofensiva”, disse o ex-deputado federal.

“Eu compreendo o mundo diferente de 15 anos atrás, mas já nesse momento eu conseguia perceber isso”, concordou Alan. “Eu percebia um movimento de sempre destruir, de romper aquilo. Principalmente por eu não ser o estereótipo ideal do imaginário público naquele momento”, discorreu.

O modelo lembrou com certa mágoa da abordagem de algumas notícias da época. “Saíam coisas como ‘Grazi Massafera saiu escoltada por Alan’, ‘Alan estava lá fazendo a segurança’. Era sempre assim, como se não devesse estar ali”, lamentou.

“Esse movimento sempre existiu, e tenho certeza que grande parte disso era por eu ser um cara que não deveria estar ocupando aquele posto de namorado da ‘namoradinha’ do Brasil, que aquele posto deveria ser ocupado por uma pessoa que talvez representasse mais o que é belo, interessante e economicamente melhor”, concluiu Passos.

Confira abaixo a live completa:

View this post on Instagram @alan_passos A post shared by Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) on Jul 15, 2020 at 2:56pm PDT

© 2020 . | Proibida a reprodução