Antenor (Caio Castro) reconhecerá seus erros e pedirá perdão a Patrícia (Adriana Birolli) por ter rejeitado a gravidez dela. Depois de escapar do sequestro armado pela vilã de Fina Estampa, o estudante de Medicina abrirá o coração para a ex. “Vi o quanto eu fui egoísta”, assumirá o rapaz. Os jovens terão uma conversa sincera e reatarão o relacionamento.

Nos próximos capítulos da novela das nove, o personagem de Caio Castro verá a morte de perto. Tereza Cristina (Christiane Torloni) exigirá que Ferdinand (Carlos Machado) execute o filho da rival. O bonitão será sequestrado e levado para o meio de um matagal, mas conseguirá escapar de vários tiros quase que por milagre.

Resgatado, o rapaz será levado para o hospital com ferimentos leves. “Quando eu soube o que tinha acontecido, eu quase morri. Mas agora eu tenho certeza de que eu nunca deixei de te amar”, vai se declarar a irmã de René Junior (David Lucas).

O herdeiro de Griselda (Lilia Cabral) afirmará que foi exatamenre por isso que nunca desistiu da amada. “Eu não consegui abafar a mágoa que eu senti quando você…”, tentará desabafar a mocinha. “Quando eu falei que não queria ter filho, eu sei. Eu errei. E minha mãe tem razão, eu faço tudo errado”, assumirá o jovem.

“Só que com essa história de gravidez… Eu vi o quanto eu fui egoísta. Eu juro que eu daria tudo pra ter aquele filho com você. Será que você é capaz de me perdoar por isso?”, questionará Antenor. “Se eu não conseguir te perdoar hoje, eu vou ter muito tempo pra fazer isso depois”, dirá a filha de René (Dalton Vigh).

“Você vai ter a vida inteira e muitos filhos, prometo”, assegurará o irmão de Amália (Sophie Charlotte). “Então eu também prometo que vou deixar o passado pra trás e daqui em diante é vida nova”, afirmará a personagem de Adriana Birolli nas cenas previstas para irem ao ar no final deste mês.

